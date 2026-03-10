Эмин Гасанзаде: МЧС Азербайджана доставит в Иран 30 тонн гуманитарного груза

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 09:41
    Азербайджан направил в Иран около 30 тонн продовольственной и медицинской помощи.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Департамента контроля за запасами Агентства государственных резервов Эмин Гасанзаде.

    По его словам, гуманитарный груз был отправлен по поручению президента страны Ильхама Алиева автомобилями МЧС Азербайджана.

    "В состав гуманитарной помощи входят мука, рис, сахар, чай, а также медикаменты. Автомобили уже отправились в путь", - отметил Гасанзаде.

    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib
    Azerbaijan sends nearly 30 tons of humanitarian aid to Iran
