Эмин Гасанзаде: МЧС Азербайджана доставит в Иран 30 тонн гуманитарного груза

Азербайджан направил в Иран около 30 тонн продовольственной и медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Департамента контроля за запасами Агентства государственных резервов Эмин Гасанзаде.

По его словам, гуманитарный груз был отправлен по поручению президента страны Ильхама Алиева автомобилями МЧС Азербайджана.

"В состав гуманитарной помощи входят мука, рис, сахар, чай, а также медикаменты. Автомобили уже отправились в путь", - отметил Гасанзаде.