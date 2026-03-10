İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    10 mart, 2026
    • 09:49
    Araz-Naxçıvan Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqasında 20-ci dəfə böyük hesabla məğlub olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XXIII turuna təsadüf edib.

    Naxçıvan təmsilçisi "Qarabağ"la səfər matçında 0:6 hesabı ilə uduzub.

    Üç və ya daha çox top fərqi ilə olan 20 məğlubiyyətdən 8-i öz, 12-si rəqib meydanında qeydə alınıb. "Araz-Naxçıvan"ın ilk belə matçı 2000-ci il sentyabrın 9-da "Neftçi"yə qarşı olub. Bakı klubu səfərdə 7 cavabsız qol vurub.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"la son üç görüşdə böyükhesablı məğlubiyyət alıb – 0:5, 1:5, 0:6.

