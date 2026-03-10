İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 09:39
    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilir

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Hava Hücumundan Müdafiə sistemləri İran tərəfindən pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və raket hücumunu zərərsizləşdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkədəki məlumatında deyilir.

    "Hazırda BƏƏ-nin HHM sistemləri İran tərəfindən raket və dron təhdidlərinə cavab verir", - məlumatda qeyd olunur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı BƏƏ PUA
    Средства ПВО ОАЭ перехватили ракеты и беспилотники
    UAE air defenses intercepting missile, drone threats

