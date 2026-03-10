BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilir
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 09:39
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Hava Hücumundan Müdafiə sistemləri İran tərəfindən pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və raket hücumunu zərərsizləşdirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkədəki məlumatında deyilir.
"Hazırda BƏƏ-nin HHM sistemləri İran tərəfindən raket və dron təhdidlərinə cavab verir", - məlumatda qeyd olunur.
