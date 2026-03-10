Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Средства ПВО ОАЭ перехватили ракеты и беспилотники

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 09:18
    Средства ПВО ОАЭ перехватили атаку беспилотника и ракеты со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ в соцсетях.

    "В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракетного и беспилотного оружия со стороны Ирана", - сказано в сообщении.

