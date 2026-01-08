İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub
Region
- 08 yanvar, 2026
- 20:53
İstanbul şəhərində şiddətli külək və fırtına bəzi fəsadlar törədib.
"Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarından indiyədək 45 ağac qopub, 89 dam uçub, 1 istinad divarı çöküb.
Bir nəfərin yüngül xəsarət aldığı deyilir.
Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD), yanğınsöndürmə və təcili tibbi yardım bölmələrinin əməkdaşları daxil olan 350-yə yaxın müraciətə dərhal reaksiya verib.
Fırtınanın saat 22.00-dək (Bakı vaxtı ilə 23:00) davam edəcəyi gözlənilir.
