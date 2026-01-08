İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub

    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 20:53
    İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub

    İstanbul şəhərində şiddətli külək və fırtına bəzi fəsadlar törədib.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarından indiyədək 45 ağac qopub, 89 dam uçub, ⁠1 istinad divarı çöküb.

    Bir nəfərin yüngül xəsarət aldığı deyilir.

    Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD), yanğınsöndürmə və təcili tibbi yardım bölmələrinin əməkdaşları daxil olan 350-yə yaxın müraciətə dərhal reaksiya verib.

    Fırtınanın saat 22.00-dək (Bakı vaxtı ilə 23:00) davam edəcəyi gözlənilir.

    İstanbul fırtına AFAD

    Son xəbərlər

    21:25

    Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    21:09

    Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:53
    Foto

    İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub

    Region
    20:41

    Hipper: Aİ ölkələri Rusiya gəmilərində yoxlama aparmaq hüququna malikdir

    Digər ölkələr
    20:34

    Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edib

    Komanda
    20:21

    TDT ölkələri iqtisadi inteqrasiyanın daha da dərinləşdirilməsinə hazırlıqlarını təsdiq ediblər

    Biznes
    19:57
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında ötən ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıb

    İdman
    19:57

    Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti