İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 21:25
    Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək

    Niderland və Danimarka Qrenlandiyanın təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın xarici işlər naziri David Van Vilin "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşılıb.

    "Danimarkalı həmkarım Lars Lekke Rasmussen ilə yaxşı fikir mübadiləsi apardıq. Biz Arktika və Qrenlandiyada təhlükəsizliyin gücləndirilməsinin vacibliyini müzakirə etdik. NATO müttəfiqləri olaraq, birgə səylərimizi artırmağa qətiyyətliyik. Mən bir daha vurğuladım ki, Qrenlandiyanın gələcəyi Danimarka və Qrenlandiyanın özü tərəfindən müəyyən edilir", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp dəfələrlə Qrenlandiyanın birləşmiş ştatlara qoşulmasının vacibliyini vurğulayıb. O, hələ ilk prezidentlik müddətində adanı satın almağı təklif edib. 2025-ci ilin martında isə Qrenlandiyanın ilhaqının mümkünlüyü barədə bəhs olunub. Tramp rədd cavabı alacağı təqdirdə Kopenhageni ticarət rüsumları ilə hədələyib. Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen bu iddialarını rədd edərək adanın krallığın bir hissəsi olduğunu vurğulayıb.

    Niderland Danimarka Qrenlandiya Donald Tramp
    Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности Гренландии

    Son xəbərlər

    22:02

    ABŞ Senatı Venesuelaya hücumu qadağan edən qətnaməni Konqresin təsdiqi olmadan dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    21:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçirilib

    Komanda
    21:50

    ABŞ-də azərbaycanlı gənc itkin düşüb

    Daxili siyasət
    21:40

    Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:25

    Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    21:09

    Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:53
    Foto

    İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçub

    Region
    20:41

    Hipper: Aİ ölkələri Rusiya gəmilərində yoxlama aparmaq hüququna malikdir

    Digər ölkələr
    20:34

    Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti