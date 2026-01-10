İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Bolqarıstanda avroya keçidlə əlaqədar milli valyuta dövriyyədə çıxarılır

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 23:19
    Bolqarıstanda avroya keçidlə əlaqədar milli valyuta dövriyyədə çıxarılır

    Bolqarıstan Xalq Bankı milli valyutanın - bolqar levinin yarıdan çoxunu dövriyyədən çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bankın rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

    Çıxarılan vəsaitlər ya avroya dəyişdirilib, ya da mal və xidmətlərin ödənişinə yönəldilib.

    "Mövcud normativlərə və qəbul edilmiş planlara uyğun olaraq lev banknot və sikkələrinin avroya dəyişdirilməsi prosesi davam edir. Hazırda dövriyyədə 16,1 milyard bolqar levi var ki, bu da dövriyyədən çıxarılan ümumi məbləğin 48 %-nə bərabərdir. Dövriyyəyə ümumi dəyəri 3,1 milyard avro olan avrobanknotlar və avrosikkələr buraxılıb", – məlumatda qeyd olunub.

    Əhalinin levləri məhdudiyyət olmadan avroya dəyişə bildiyi bir sıra kassa mərkəzləri həftəsonu da fəaliyyətini davam etdirir.

    Dövriyyədən çıxarılan levlər (təxminən 640 ton banknot və 7 700 ton sikkə) məhv ediləcək. Bu məqsədlə büdcədə təxminən 1,46 milyon avro vəsait nəzərdə tutulub. Bolqar simvolları olan yeni avrosikkələrin istehsalına isə 43,9 milyon avro ayrılıb. Həmçinin nominal dəyəri 2 avro olan bir milyon ədəd xatirə və kolleksiya sikkəsinin zərb edilməsi planlaşdırılır.

    Bolqarıstan lev Avro
    В Болгарии изъяли из обращения более половины объема нацвалюты из-за перехода на евро

    Son xəbərlər

    23:32

    KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    23:19

    Bolqarıstanda avroya keçidlə əlaqədar milli valyuta dövriyyədə çıxarılır

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto
    Video

    Azərbaycanın karateçisi Tbilisidə beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    23:03

    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:56

    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Region
    22:52

    Suriya XİN: Hələbdəki əməliyyat etnik azlıqlara qarşı yönəlməyib

    Digər ölkələr
    22:37

    Pakistan və ABŞ birgə antiterror təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    22:20

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    22:01
    Video

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti