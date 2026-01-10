Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Болгарии изъяли из обращения более половины объема нацвалюты из-за перехода на евро

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 20:15
    В Болгарии изъяли из обращения более половины объема нацвалюты из-за перехода на евро

    Болгарский народный банк (БНБ) изъял из обращения более половины национальной валюты - болгарских левов, которые заменены на евро или пошли на оплату товаров и услуг.

    Как передает Report, об этом на сообщается на официальном сайте БНБ.

    "Процесс обмена банкнот и монет от левов в евро осуществляется в соответствии с действующими нормативами и принятыми планами. На данный момент объем болгарских левов в обращении составляет 16,1 млрд левов, что составляет 48% от суммы, выведенной из обращения. В обращение выпущены евробанкноты и евромонеты общей стоимостью €3,1 млрд", - говорится в сообщении.

    Ряд кассовых центров, где население может обменять левы на евро без ограничений, продолжают работать и в выходные дни.

    Выводимые из обращения левы - около 640 тонн банкнот и 7 700 тонн монет - будут уничтожены, на эти цели в бюджете предусмотрено около €1,46 млн. На производство новых евромонет с болгарскими символами выделено €43,9 млн, в том числе планируется отчеканить миллион памятных и коллекционных монет номиналом €2.

