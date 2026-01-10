İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycanın karateçisi Tbilisidə beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 10 yanvar, 2026
    • 23:05
    Azərbaycanın karateçisi Tbilisidə beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın karate üzrə millisinin üzvü Mədinə Sadıqova beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Dünya Karate Federasiyasının (WKF) Tbilisidə idman karatesi üzrə təşkil etdiyi "Karate 1 seriya A " beynəlxalq turnirdə 55 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı turnir ərzində rəqiblərini məğlub edərək, finala yüksəlib. M.Sadıqova həlledici görüşdə ikinci yeri tutaraq gümüş medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, turnirdə dünyanın 70-dən çox ölkəsindən 1 200-ə yaxın karateçi iştirak edir. Azərbaycan mötəbər yarışda 21 idmançı ilə təmsil olunur.

    Azərbaycan Karateçisi Mədinə Sadıqova Beynəlxalq turnir
    Foto
    Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси

    Son xəbərlər

    23:32

    KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    23:19

    Bolqarıstanda avroya keçidlə əlaqədar milli valyuta dövriyyədə çıxarılır

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto
    Video

    Azərbaycanın karateçisi Tbilisidə beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    23:03

    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:56

    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Region
    22:52

    Suriya XİN: Hələbdəki əməliyyat etnik azlıqlara qarşı yönəlməyib

    Digər ölkələr
    22:37

    Pakistan və ABŞ birgə antiterror təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    22:20

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    22:01
    Video

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti