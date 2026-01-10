Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси
Член сборной Азербайджана по карате Мадина Садыгова заняла второе место на международном турнире.
Как сообщает Report, спортсменка, выступавшая в весовой категории до 55 килограммов на международном турнире по спортивному карате "Карате 1 Серия А", организованном Всемирной федерацией карате в Тбилиси, одержала победу над соперницами по ходу турнира и вышла в финал. В решающем поединке М. Садыгова заняла второе место и завоевала серебряную медаль.
Отметим, что в турнире принимают участие около 1 200 каратистов из более чем 70 стран мира. Азербайджан представлен на этом престижном соревновании 21 спортсменом.
