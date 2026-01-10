İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 22:56
    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Bəzi insanlar İranda xaos və iğtişaş yaratmağa çalışır, amma xalq öz ölkəsini və sistemini dəstəkləyəcək.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Omanın xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi ilə görüşdə deyib.

    Pezeşkian bildirib ki, ABŞ və İsrail regionda müharibə təhlükəsini əbədiləşdirmək, İslam dünyasında birliyin yaranmasının qarşısını almağı planlaşdırır.

    Omanın xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi qeyd edib ki, İran Oman üçün strateji tərəfdaşdır.

    Məsud Pezeşkian Badr əl-Busaidi İran Xaos

    Son xəbərlər

    22:56

    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Region
    22:52

    Suriya XİN: Hələbdəki əməliyyat etnik azlıqlara qarşı yönəlməyib

    Digər ölkələr
    22:37

    Pakistan və ABŞ birgə antiterror təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    22:20

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    22:01
    Video

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    21:46
    Video

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    21:37

    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Region
    21:33

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    21:24
    Foto

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti