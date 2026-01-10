Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана

Ряд стран пытаются вмешиваться во внутренние дела Ирана, провоцируя хаос и беспорядки.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Пезешкиан заявил, что США и Израиль пытаются предотвратить формирование единства в исламском мире, пытаясь посеять хаос, однако народ исламской республики будет поддерживать свою страну и государственное устройство крепче, чем когда-либо.

Бадр аль-Бусаиди, в свою очередь, выразил поддержку Ирану, отметив, что эта страна является стратегическим партнером Омана.