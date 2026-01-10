Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана
В регионе
- 10 января, 2026
- 23:14
Ряд стран пытаются вмешиваться во внутренние дела Ирана, провоцируя хаос и беспорядки.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.
Пезешкиан заявил, что США и Израиль пытаются предотвратить формирование единства в исламском мире, пытаясь посеять хаос, однако народ исламской республики будет поддерживать свою страну и государственное устройство крепче, чем когда-либо.
Бадр аль-Бусаиди, в свою очередь, выразил поддержку Ирану, отметив, что эта страна является стратегическим партнером Омана.
Последние новости
23:46
Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопаснойДругие страны
23:38
Фото
Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в ТбилисиИндивидуальные
23:25
СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по ИрануДругие страны
23:14
Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела ИранаВ регионе
22:52
Трамп издал указ о защите дохода от продаж нефти Венесуэлы от судебных взысканийДругие страны
22:49
Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в ИранеДругие страны
22:34
Спецпосланник США обсудил c президентом и главой МИД Сирии ситуацию в АлеппоДругие страны
22:16
Видео
Определился победитель Суперкубка ТурцииФутбол
22:06
Фото