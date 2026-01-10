Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib
- 10 yanvar, 2026
- 23:03
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda etirazlarla bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"İran heç vaxt indiki qədər azadlığa can atmayıb. ABŞ kömək etməyə hazırdır", – paylaşımda qeyd olunub.
