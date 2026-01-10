İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 23:03
    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda etirazlarla bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "İran heç vaxt indiki qədər azadlığa can atmayıb. ABŞ kömək etməyə hazırdır", – paylaşımda qeyd olunub.

    Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

