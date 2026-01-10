Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 22:49
    Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

    Президент США Дональд Трамп поделился публикацией о протестах в Иране.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Иран, как никогда прежде жаждет свободы. Соединенные Штаты готовы помочь", - говорится в публикации.

    Дональд Трамп Иран протесты США Протесты в Иране
    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Последние новости

    23:46

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    23:38
    Фото

    Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси

    Индивидуальные
    23:25

    СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

    Другие страны
    23:14

    Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана

    В регионе
    22:52

    Трамп издал указ о защите дохода от продаж нефти Венесуэлы от судебных взысканий

    Другие страны
    22:49

    Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

    Другие страны
    22:34

    Спецпосланник США обсудил c президентом и главой МИД Сирии ситуацию в Алеппо

    Другие страны
    22:16
    Видео

    Определился победитель Суперкубка Турции

    Футбол
    22:06
    Фото

    На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях

    Индивидуальные
    Лента новостей