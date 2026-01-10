Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп поделился публикацией о протестах в Иране.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Иран, как никогда прежде жаждет свободы. Соединенные Штаты готовы помочь", - говорится в публикации.