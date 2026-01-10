Трамп заявил о готовности США помочь протестующим в Иране
Другие страны
- 10 января, 2026
- 22:49
Президент США Дональд Трамп поделился публикацией о протестах в Иране.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Иран, как никогда прежде жаждет свободы. Соединенные Штаты готовы помочь", - говорится в публикации.
