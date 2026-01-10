Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Londonda etirazçılardan biri İslam Respublikasının səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını endirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, aksiya zamanı bir etirazçı diplomatik nümayəndəlik binasının eyvanına çıxıb, bayrağı çıxarıb və onun yerinə inqilabdan əvvəlki, üzərində şir və Günəş təsvir olunmuş bayrağı asıb.

    Skotlend-Yard hadisəni təsdiqləyib. "İran səfirliyinin yaxınlığında keçirilən etiraz aksiyasından və etirazçının hərəkətlərindən xəbərdarıq. Hadisə yerində polis əməkdaşları var. İğtişaşların qarşısını almaq üçün əlavə polis əməkdaşları cəlb edilib", - açıqlamada bildirilir.

    London İran bayraq
    Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

