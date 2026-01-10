Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

    • 10 января, 2026
    Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

    Один из протестующих сорвал флаг Ирана у посольства исламской республики в Лондоне.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Отмечается, что в ходе акции протеста один из демонстрантов взобрался на балкон здания дипмисии, сорвал нынешний флаг и заменил его на дореволюционный с изображением льва и солнца.

    В Скотленд-Ярде подтвердили факт инцидента. "Мы осведомлены о протесте, который проходит рядом с иранским посольством и о действиях протестующего. Сотрудники полиции присутствуют на месте. Дополнительное число сотрудников было развернуто для предотвращения беспорядков", - сказано в заявлении.

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

