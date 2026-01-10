Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне
Другие страны
- 10 января, 2026
- 21:30
Один из протестующих сорвал флаг Ирана у посольства исламской республики в Лондоне.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что в ходе акции протеста один из демонстрантов взобрался на балкон здания дипмисии, сорвал нынешний флаг и заменил его на дореволюционный с изображением льва и солнца.
В Скотленд-Ярде подтвердили факт инцидента. "Мы осведомлены о протесте, который проходит рядом с иранским посольством и о действиях протестующего. Сотрудники полиции присутствуют на месте. Дополнительное число сотрудников было развернуто для предотвращения беспорядков", - сказано в заявлении.
