Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

Один из протестующих сорвал флаг Ирана у посольства исламской республики в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в ходе акции протеста один из демонстрантов взобрался на балкон здания дипмисии, сорвал нынешний флаг и заменил его на дореволюционный с изображением льва и солнца.

В Скотленд-Ярде подтвердили факт инцидента. "Мы осведомлены о протесте, который проходит рядом с иранским посольством и о действиях протестующего. Сотрудники полиции присутствуют на месте. Дополнительное число сотрудников было развернуто для предотвращения беспорядков", - сказано в заявлении.