İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 22:20
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiyanın Ukraynaya qarşı son kütləvi hücumlarından sonra fövqəladə iclas keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bizim sorğumuz əsasında Rusiyanın Ukraynaya qarşı orta mənzilli ballistik raketlərlə son hücumlarından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası yanvarın 12-də, bazar ertəsi Kiyev vaxtı ilə saat 22:00-da (Bakı vaxtı ilə 00:00) fövqəladə iclas keçirəcək", - paylaşımda qeyd edilib.

    Ukraynalı nazirin sözlərinə görə, iclasda Rusiyanın BMT Nizamnaməsini kobud şəkildə pozması müzakirə olunacaq:

    "Biz Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini təcavüzün dayandırılmasını tələb edərək, mülki əhalini qoruyaraq və Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi əsirgəmədən məqsəd birliyini nümayiş etdirməyə çağırırıq".

    Sibiqa vurğulayıb ki, Rusiyanın hücumları beynəlxalq təhlükəsizliyi, ABŞ, Avropa dövlətləri və digər tərəfdaşların sülh səylərini sarsıdır. "Beynəlxalq ictimaiyyət məsuliyyətə cəlb olunmanı təmin etmək, təcavüzkara təzyiqi gücləndirmək və möhkəm sülhü bərpa etmək üçün indi hərəkət etməlidir", - o fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Andrey Sibiqa BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiya raket hücum iclas
    Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

    Son xəbərlər

    22:56

    Pezeşkian: Bir sıra insanlar İranda xaos yaratmağa çalışırlar

    Region
    22:52

    Suriya XİN: Hələbdəki əməliyyat etnik azlıqlara qarşı yönəlməyib

    Digər ölkələr
    22:37

    Pakistan və ABŞ birgə antiterror təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    22:20

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna üzrə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    22:01
    Video

    Londonda etirazçılar səfirliyinin binası üzərindəki İran bayrağını dəyişdiriblər

    Digər ölkələr
    21:46
    Video

    Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    21:37

    Türkiyədə evdə yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var

    Region
    21:33

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə final görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    21:24
    Foto

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında daha 5 çəkidə medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti