Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 21:23
    Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

    Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание после недавних массированных атак России на Украину.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

    "По нашему запросу после недавних атак России на Украину, которые включали использование баллистической ракеты средней дальности, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник, 12 января, в 22:00 по киевскому времени (00:00 по Баку)", - говорится в заявлении.

    По словам украинского министра, на заседании будут рассмотрены "вопиющие" нарушения Россией Устава ООН: "Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство цели, потребовав прекращения агрессии, защиты гражданского населения и непоколебимой поддержки суверенитета Украины".

    Сибига подчеркнул, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия США, европейских государств и других партнеров. "Международное сообщество должно действовать сейчас, чтобы обеспечить привлечение к ответственности, усилить давление на агрессора и восстановить прочный мир", - подытожил он.

    Андрей Сибига МИД Украины Совбез ООН экстренное заседание российско-украинская война

    Последние новости

    22:16
    Видео

    Определился победитель Суперкубка Турции

    Футбол
    22:06
    Фото

    На чемпионате Азербайджана по вольной борьбе определились призеры еще в пяти весовых категориях

    Индивидуальные
    21:58

    В Турции при пожаре в жилом доме погибли три человека

    В регионе
    21:41

    В Иране задержана вооруженная группа, открывшая огонь по полиции и протестующим

    В регионе
    21:30

    Протестующие заменили флаг Ирана у здания посольства в Лондоне

    Другие страны
    21:23

    Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    21:07

    В иранском Мешхеде во время беспорядков сожгли 15 автобусов

    В регионе
    20:47

    Число жертв обстрелов боевиками СДС Алеппо возросло до 23

    Другие страны
    20:34

    В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителей

    В регионе
    Лента новостей