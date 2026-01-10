Сибига подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание после недавних массированных атак России на Украину.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"По нашему запросу после недавних атак России на Украину, которые включали использование баллистической ракеты средней дальности, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник, 12 января, в 22:00 по киевскому времени (00:00 по Баку)", - говорится в заявлении.

По словам украинского министра, на заседании будут рассмотрены "вопиющие" нарушения Россией Устава ООН: "Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство цели, потребовав прекращения агрессии, защиты гражданского населения и непоколебимой поддержки суверенитета Украины".

Сибига подчеркнул, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия США, европейских государств и других партнеров. "Международное сообщество должно действовать сейчас, чтобы обеспечить привлечение к ответственности, усилить давление на агрессора и восстановить прочный мир", - подытожил он.