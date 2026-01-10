СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января
Другие страны
- 10 января, 2026
- 07:55
Совет Безопасности ООН проведет 13 января заседание по Украине.
Как передает Report, это следует из обновленного расписания Совбеза.
Встреча по повестке "поддержание мира и безопасности в Украине" состоится в 00:00 по бакинскому времени.
