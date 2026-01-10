Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 07:55
    Совет Безопасности ООН проведет 13 января заседание по Украине.

    Как передает Report, это следует из обновленного расписания Совбеза.

    Встреча по повестке "поддержание мира и безопасности в Украине" состоится в 00:00 по бакинскому времени.

