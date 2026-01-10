В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом Другие страны

СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января Другие страны

Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области Другие страны

Южная Корея опровергла заявления о проникновении беспилотников на территорию КНДР - ОБНОВЛЕНО Другие страны

В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков В регионе

В США обсуждают возможное проведение ядерных испытаний Другие страны

В ДТП с участием около 30 автомобилей в Южной Корее погибли не менее четырех человек Другие страны

Родригес: Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств Другие страны