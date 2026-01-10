İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Yanvarın 13-də BMT TŞ-nin Ukrayna ilə bağlı iclası keçiriləcək

    • 10 yanvar, 2026
    • 08:14
    BMT Təhlükəsizlik Şurası yanvarın 13-də Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Təhlükəsizlik Şurasının yenilənmiş iş qrafikindən məlum olur.

    "Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin qorunması" gündəliyi üzrə görüş Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da baş tutacaq.

