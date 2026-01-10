Yanvarın 13-də BMT TŞ-nin Ukrayna ilə bağlı iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 10 yanvar, 2026
- 08:14
BMT Təhlükəsizlik Şurası yanvarın 13-də Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Təhlükəsizlik Şurasının yenilənmiş iş qrafikindən məlum olur.
"Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin qorunması" gündəliyi üzrə görüş Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da baş tutacaq.
