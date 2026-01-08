Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности Гренландии

    08 января, 2026
    • 20:58
    Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности Гренландии

    Нидерланды и Дания усилят меры безопасности в Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в соцсети X.

    "Хороший обмен мнениями с моим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Мы обсудили важность укрепления безопасности в Арктике и Гренландии. Как союзники по НАТО, мы полны решимости активизировать совместные усилия. Я вновь подчеркнул, что будущее Гренландии определяется Данией и самой Гренландией", - написал он.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

    Нидерланды и Дания обсудили усиление безопасности Гренландии

