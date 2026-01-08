Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 08 yanvar, 2026
- 21:40
Hələbdə "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) silahlı birləşmələri tərəfindən yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb və 55 sakin yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" məlumat yayıb.
Yaralılara lazımi tibbi yardım göstərilib.
Qeyd edək ki, Hələbdə SDQ ilə Suriya ordusu arasında toqquşmalar davam edir. Suriya ordusu SDQ-nin mövqelərinə qarşı məqsədyönlü hərbi əməliyyatların başladığını elan edib.
Son xəbərlər
22:02
ABŞ Senatı Venesuelaya hücumu qadağan edən qətnaməni Konqresin təsdiqi olmadan dəstəkləyibDigər ölkələr
21:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçirilibKomanda
21:50
ABŞ-də azərbaycanlı gənc itkin düşübDaxili siyasət
21:40
Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölübDigər ölkələr
21:25
Niderland və Danimarka Qrenlandiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəkDigər ölkələr
21:09
Rusiyanın raket və dron hücumu nəticəsində Krivoy Roqda beş nəfər yaralanıbDigər ölkələr
20:53
Foto
İstanbulda fırtına nəticəsində 45 ağac qopub, 89 dam uçubRegion
20:41
Hipper: Aİ ölkələri Rusiya gəmilərində yoxlama aparmaq hüququna malikdirDigər ölkələr
20:34