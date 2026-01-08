Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    При обстрелах жилых кварталов в Алеппо число жертв достигло 9 человек

    В Алеппо число погибших из-за обстрелов жилых районов со стороны вооруженных формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) возросло до 9, пострадавших - до 55.

    Как передает Report, об этом сообщает SANA.

    Согласно информации, атаки на жилые кварталы города привели к росту числа жертв среди гражданского населения. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

    Столкновения между отрядом СДС и сирийской армией продолжаются. Правительственные войска объявили о начале целенаправленных военных операций против позиций боевиков в Алеппо.

    Напомним, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Ранее сообщалось о 5 погибших и более 30 пострадавших.

    Hələbdə yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb

