При обстрелах жилых кварталов в Алеппо число жертв достигло 9 человек
Другие страны
- 08 января, 2026
- 21:24
В Алеппо число погибших из-за обстрелов жилых районов со стороны вооруженных формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) возросло до 9, пострадавших - до 55.
Как передает Report, об этом сообщает SANA.
Согласно информации, атаки на жилые кварталы города привели к росту числа жертв среди гражданского населения. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Столкновения между отрядом СДС и сирийской армией продолжаются. Правительственные войска объявили о начале целенаправленных военных операций против позиций боевиков в Алеппо.
Напомним, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Ранее сообщалось о 5 погибших и более 30 пострадавших.
