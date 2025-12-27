Украина может рассекретить данные о залежах урана

Украинские власти могут снять гриф "секретно" с информации о залежах урана в стране в рамках соглашения с США о недрах.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Она напомнила, что правительство рассекретило данные по ключевым группам полезных ископаемых: это алмазы, золото, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий.

Отдельно было принято решение относительно галлия, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, таллия, теллура и цезия.

"Сейчас единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого остаются тайными, является уран и урановые руды, - приводит слова Оринчак агентство УНИАН. - Под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов, которая будет утверждена постановлением кабмина. Наша ассоциация работает вместе с Минэкономики, Госгеонедрами и аналитическими центрами. Проект Стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку в готовый продукт в 2026-2030 гг. В качестве одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране".