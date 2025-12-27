Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 03:16
    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Украинские власти могут снять гриф "секретно" с информации о залежах урана в стране в рамках соглашения с США о недрах.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

    Она напомнила, что правительство рассекретило данные по ключевым группам полезных ископаемых: это алмазы, золото, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий.

    Отдельно было принято решение относительно галлия, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, таллия, теллура и цезия.

    "Сейчас единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого остаются тайными, является уран и урановые руды, - приводит слова Оринчак агентство УНИАН. - Под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов, которая будет утверждена постановлением кабмина. Наша ассоциация работает вместе с Минэкономики, Госгеонедрами и аналитическими центрами. Проект Стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку в готовый продукт в 2026-2030 гг. В качестве одной из мер Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности с данных об уране".

    Украина США редкоземельные металлы мирное соглашение
    Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilər

    Последние новости

    04:39

    Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

    Другие страны
    04:20

    В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

    Другие страны
    03:51

    ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человек

    Здоровье
    03:16

    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Другие страны
    02:40

    В России признали четырехкратное замедление роста экономики

    В регионе
    02:04

    Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада

    Другие страны
    01:37

    В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

    Другие страны
    01:22

    В МИД Турции заявили, что события в Йемене вызывают обеспокоенность

    В регионе
    00:53

    Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

    Другие страны
    Лента новостей