Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана.

Как передает Report, такое мнение выразил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах", - сказал он.

Однако, по словам Пезешкиана, военные силы Ирана "стали намного сильнее, чем были во время предыдущих атак". Он добавил, что Тегеран в случае новых ударов готов дать "более решительный ответ".

Вместе с тем президент исламского государства отметил, что Иран значительно улучшил отношения с соседними странами, в том числе в области культуры и экономики. В этой связи он упомянул Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и другие страны.

Пезешкиан добавил, что Иран выстроил "очень хорошие отношения" с Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.