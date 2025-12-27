Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 27 декабря, 2025
    • 22:43
    США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана.

    Как передает Report, такое мнение выразил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    "По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах", - сказал он.

    Однако, по словам Пезешкиана, военные силы Ирана "стали намного сильнее, чем были во время предыдущих атак". Он добавил, что Тегеран в случае новых ударов готов дать "более решительный ответ".

    Вместе с тем президент исламского государства отметил, что Иран значительно улучшил отношения с соседними странами, в том числе в области культуры и экономики. В этой связи он упомянул Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и другие страны.

    Пезешкиан добавил, что Иран выстроил "очень хорошие отношения" с Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

