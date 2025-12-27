İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran Prezidenti: Biz ABŞ, Avropa və İsraillə tammiqyaslı müharibədəyik

    Region
    • 27 dekabr, 2025
    • 23:04
    İran Prezidenti: Biz ABŞ, Avropa və İsraillə tammiqyaslı müharibədəyik

    ABŞ, İsrail və Avropa faktiki olaraq İrana qarşı müharibə aparır.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikri İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin saytında dərc olunmuş müsahibəsində ifadə edib.

    "Mənim fikrimcə, biz Amerika, İsrail və Avropa ilə tammiqyaslı müharibə vəziyyətindəyik. Onlar istəmirlər ki, ölkəmiz möhkəm şəkildə ayaqda dursun", – deyə o bildirib.

    Pezeşkianın sözlərinə görə, İranın hərbi qüvvələri əvvəlki hücumlar zamanı olduğundan xeyli güclənib. O əlavə edib ki, yeni zərbələr olacağı təqdirdə, Tehran "daha qətiyyətli cavab" verməyə hazırdır.

    Eyni zamanda, İslam Respublikasının Prezidenti qeyd edib ki, İran qonşu ölkələrlə, o cümlədən mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb. Bu kontekstdə o, Azərbaycanı, Özbəkistanı, Türkiyəni, BƏƏ-ni və digər ölkələri xatırladıb.

    Pezeşkian əlavə edib ki, İran Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanla "çox yaxşı münasibətlər" qurub.

    Pezeşkian İran Nüvə Proqramı ABŞ İsrail Avropa İttifaqı Xamenei
    Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

    Son xəbərlər

    23:46
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva "Romeo və Cülyetta" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    23:34

    "Çelsi"ni məğlub edən "Aston Villa" ardıcıl 11-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    23:22
    Foto

    Qərb bölgəsində güclü qar yağışı nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirib

    İnfrastruktur
    23:04

    İran Prezidenti: Biz ABŞ, Avropa və İsraillə tammiqyaslı müharibədəyik

    Region
    22:55

    Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Hadisə
    22:42

    ABŞ Kamboca və Tailandı sülh sazişinin öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:31

    Pezeşkian: İranın problemlərini təkbaşına həll edə bilmərəm

    Region
    22:12
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    22:02
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti