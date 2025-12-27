İran Prezidenti: Biz ABŞ, Avropa və İsraillə tammiqyaslı müharibədəyik
- 27 dekabr, 2025
- 23:04
ABŞ, İsrail və Avropa faktiki olaraq İrana qarşı müharibə aparır.
"Report"un məlumatına görə, bu fikri İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin saytında dərc olunmuş müsahibəsində ifadə edib.
"Mənim fikrimcə, biz Amerika, İsrail və Avropa ilə tammiqyaslı müharibə vəziyyətindəyik. Onlar istəmirlər ki, ölkəmiz möhkəm şəkildə ayaqda dursun", – deyə o bildirib.
Pezeşkianın sözlərinə görə, İranın hərbi qüvvələri əvvəlki hücumlar zamanı olduğundan xeyli güclənib. O əlavə edib ki, yeni zərbələr olacağı təqdirdə, Tehran "daha qətiyyətli cavab" verməyə hazırdır.
Eyni zamanda, İslam Respublikasının Prezidenti qeyd edib ki, İran qonşu ölkələrlə, o cümlədən mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb. Bu kontekstdə o, Azərbaycanı, Özbəkistanı, Türkiyəni, BƏƏ-ni və digər ölkələri xatırladıb.
Pezeşkian əlavə edib ki, İran Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanla "çox yaxşı münasibətlər" qurub.