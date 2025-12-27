Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева 27 декабря посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал о деятельности Центра. Было отмечено, что в учреждении, созданном по инициативе Первой леди Мехрибан Алиевой, развивается творческий потенциал лиц с инвалидностью, членов семей шехидов, детей, лишенных родительской опеки, и представителей других уязвимых групп населения.

Было подчеркнуто, что Центр, открытый в 2021 году, является первым и самым крупнейшим инклюзивным пространством для творчества и развития на Южном Кавказе. Здесь проводятся тренинги по изобразительному искусству, гончарному делу, музыке, швейному делу, ковроткачеству, художественной резьбе, кулинарии, сценическому мастерству и другим направлениям. За прошедший период в самом Центре, а также в его филиалах в Исмаиллы и Барде, к тренингам и услугам социально-психологической поддержки было привлечено более 900 человек.

Лейла Алиева и Алена Алиева вручили подарки бенефициарам Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Гостьи ознакомились с выставкой поделок, подготовленных бенефициарами из уязвимых групп. Лейле Алиевой и Алене Алиевой также были преподнесены в подарок изделия, изготовленные в Центре и его филиалах.

Было доведено до внимания, что в настоящее время услугами Центра и его филиалов пользуются более 280 бенефициаров. При организационной поддержке Центра Гейдара Алиева Центр инклюзивного развития и творчества DOST успешно представил Азербайджан на Всемирной выставке "Экспо-2025 Осака, Кансай" в Японии. В текущем году Центром было проведено более 150 инклюзивных мероприятий.

Затем была представлена концертная программа, посвященная 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. В рамках программы выступили воспитанники Социального учреждения номер 2 для лиц с инвалидностью до 18 лет, а также инструкторы и бенефициары Центра в сопровождении Инклюзивного камерного оркестра и Инклюзивного ансамбля. Народные артисты Зульфия Ханбабаева и Натик Ширинов выступили на одной сцене с талантами из уязвимых групп.

Далее гостям была представлена информация о пилотном проекте по созданию портала для продажи изделий ручной работы, изготовленных в центре. Посредством портала творческие работы лиц из уязвимых групп будут представлены более широкой аудитории, что послужит поддержке их благосостояния.

Лейла Алиева и Алена Алиева искренне побеседовали с инструкторами и бенефициарами Центра, было сделано фото на память.