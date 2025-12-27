Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб

    Происшествия
    • 27 декабря, 2025
    • 23:17
    В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб

    В селе Асадли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мамедов Араз Адиль оглу (1987 г.р.) потерял управление, в результате чего легковой автомобиль съехал в канал.

    В результате инцидента водитель погиб.

    По факту проводится расследование.

    Сабирабадский район ДТП погибший
    Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Последние новости

    00:44

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

    Другие страны
    00:00
    Фото

    В Театре пантомимы состоялся показ спектакля "Ромео и Джульетта"

    Kультурная политика
    23:48

    В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

    Другие страны
    23:29

    "Астон Вилла", обыграв "Челси", одержала 11-ю победу подряд

    Футбол
    23:17

    В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб

    Происшествия
    23:02

    Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния граждан

    В регионе
    22:43

    Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

    В регионе
    22:21

    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

    Внутренняя политика
    Лента новостей