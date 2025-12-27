В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб
Происшествия
- 27 декабря, 2025
- 23:17
В селе Асадли Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мамедов Араз Адиль оглу (1987 г.р.) потерял управление, в результате чего легковой автомобиль съехал в канал.
В результате инцидента водитель погиб.
По факту проводится расследование.
