ФБР заметило таинственную фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 07:57
Следователи, которые изучали записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили оранжевую фигуру рядом с его камерой.
Как передает Report, это следует из анализа видеозаписи Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного министерством юстиции США.
На видеозаписи запечатлена "вспышка оранжевого цвета", движущаяся вверх по лестнице нижнего яруса. По данным ФБР, это мог быть один из заключенных в оранжевой робе.
