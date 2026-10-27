Али Асадов и генсек ОИС подчеркнули вклад Азербайджана в развитие организации

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи подчеркнута важность прошедшего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в контексте содействия диалогу между культурами, укрепления взаимного доверия и понимания.

Помимо этого, оценена важность 3-й встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией как важной платформы для расширения сотрудничества в борьбе с коррупцией и обмена передовым опытом.

Подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОИС и за 35 лет своего присутствия в организации внес значительный вклад в повышение ее международного престижа и институционального потенциала данной.

Также высоко оценена последовательная и принципиальная поддержка ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече затронуты вопросы, касающиеся проведения Азербайджаном 16-й сессии Конференции Исламского саммита в 2027 году и его председательства в ОИС. Обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и организацией.