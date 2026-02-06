İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    FTB Epşteynin öldüyü gecə onun kamerası yaxınlığında sirli fiqur aşkarlayıb

    Məşhur amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin 2019-cu ildə öldüyü gecədə müşahidə görüntülərini araşdıran müstəntiqlər onun kamerasının yaxınlığında narıncı fiqur aşkarlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yayımlanan, Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) videogörüntülərinin təhlilində məlum olub.

    Videoda aşağı mərtəbənin pilləkənlərində hərəkət edən "narıncı parıltı" əks olunub. FTB-nin məlumatına görə, bu, narıncı geyimli məhbuslardan biri ola bilər.

    Ceffri Epşteyn Federal Təhqiqat Bürosu
    ФБР заметило таинственную фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти

