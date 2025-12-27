Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, ölən var
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 22:55
Sabirabadda minik avtomobili kanala aşıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Əsədli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Araz Adil oğlu idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfil idarəetməni itirib və maşın kanala düşüb. Qəza nəticəsində sürücü ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:04
İran Prezidenti: Biz ABŞ, Avropa və İsraillə tammiqyaslı müharibədəyikRegion
22:55
Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, ölən varHadisə
22:42
ABŞ Kamboca və Tailandı sülh sazişinin öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıbDigər ölkələr
22:31
Pezeşkian: İranın problemlərini təkbaşına həll edə bilmərəmRegion
22:12
Foto
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzini ziyarət ediblərDaxili siyasət
22:02
Foto
TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
21:51
Kanada Ukraynaya 2,5 milyard dollarlıq yardım göstərəcəkDigər ölkələr
21:39
Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:22