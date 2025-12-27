İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 22:55
    Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Sabirabadda minik avtomobili kanala aşıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Əsədli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Araz Adil oğlu idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfil idarəetməni itirib və maşın kanala düşüb. Qəza nəticəsində sürücü ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

