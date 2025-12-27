Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния граждан

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренние проблемы Ирана - это не те проблемы, которые президент может решить в одиночку, они должны решаться совместными усилиями.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ответ на заявления "западных СМИ" о том, что он не сможет решить внутренние проблемы страны.

    "Мы преодолеем все эти проблемы, санкции и созданные ими препятствия", - добавил Пезешкиан.

    Президент Ирана заявил, что был составлен 20-пунктный план по улучшению благосостояния населения. Он будет реализован при сотрудничестве парламента и экономических групп ряда госструктур.

    Pezeşkian: İranın problemlərini təkbaşına həll edə bilmərəm

