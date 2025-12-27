"Астон Вилла", обыграв "Челси", одержала 11-ю победу подряд
Футбол
- 27 декабря, 2025
- 23:29
"Астон Вилла" со счетом 2:1 одержала волевую победу над "Челси" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Как сообщает Report, оба мяча в составе победителей забил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты), у проигравших отличился Жоао Педро (37).
"Астон Вилла" одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах. Команда из Бирмингема выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.
В турнирной таблице чемпионата "Астон Вилла" занимает 3-е место, набрав 39 очков. "Челси" с 29 очками располагается на 5-й строчке.
В следующем туре "Астон Вилла" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Арсеналом" (42 очка), "Челси" примет "Борнмут". Обе встречи пройдут 30 декабря.
