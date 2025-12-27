İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Tramp yaxın vaxtlarda Putinlə danışmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    27 dekabr, 2025
    01:10
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Politico" nəşrinə müsahibəsində yaxın vaxtlarda rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışmağı planlaşdırdığını bildirib.

    "Report"un xəbərinə görə, Amerika lideri söhbətin vaxtını dəqiqləşdirməyib, yalnız Putinlə istədiyi zaman danışacağını vurğulayıb.

    Tramp həmçinin bazar günü Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə məhsuldar görüş gözlədiyini bildirib.

    "Düşünürəm ki, onunla (Zelenski - red.) hər şey yaxşı olacaq. Məncə, Putinlə də hər şey yaxşı olacaq", - Ağ Ev rəhbəri bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq perspektivlərindən danışan Tramp, "Politico"nun qeyd etdiyi kimi, Zelenskinin təklifinə kifayət qədər soyuqqanlı reaksiya verib: "Mən təsdiq edənə qədər onun heç nəsi olmayacaq. Gəlin görək onun nələri var.

