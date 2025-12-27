Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что вскоре планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, американский лидер при этом не назвал сроков беседы, подчеркнув лишь то, что поговорит с Путиным "настолько скоро, насколько этого я захочу".

Трамп также заявил, что ожидает продуктивной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.

"Думаю, с ним (Зеленским - ред.) все пройдет хорошо. Думаю, с Путиным тоже все пройдет хорошо", - сказал глава Белого дома.

Говоря о перспективах завершения российско-украинской войны, Трамп довольно прохладно, как указывает Politico, отнесся к предложению Зеленского.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - указал американский лидер.

Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что планирует в воскресенье встретиться с Трампом в США. Позднее в пятницу портал Axios сообщил, что накануне встречи президентов двух стран они проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров. Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год".

"Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах", - указал портал, напомнив слова Трампа, что тот встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что сделка близка.