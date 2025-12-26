Зеленский сообщил о встрече с Трампом в ближайшее время

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа ожидается в ближайшее время.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил сам Зеленский.

"Рустем Умеров (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - ред.) доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться к Новому году", - отметил президент Украины.

Отметим, что Kyiv Post со ссылкой на источники сообщил о том, что если все пойдет по плану, визит Зеленского в США может состояться уже 28 декабря. Встреча ожидается во Флориде.