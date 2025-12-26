Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Axios: Трамп и Зеленский встретятся в США после переговоров с европейскими лидерами

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 22:40
    Axios: Трамп и Зеленский встретятся в США после переговоров с европейскими лидерами

    Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский намерены провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров в субботу, 27 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    На следующий день, 28 декабря, запланированы переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде.

    "Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах", - говорится в материале. Автор статьи Барак Равид напомнил о словах Трампа, что тот встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что сделка близка.

    Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год".

    Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США встреча российско-украинская война
    "Axios": Tramp və Zelenski Avropa liderləri ilə danışıqlardan sonra ABŞ-də görüşəcəklər

    Последние новости

    00:13

    В Иране за год более чем вдвое выросло число казней

    В регионе
    23:48
    Фото

    Председатель ТюркПА намерен посетить Азербайджан в следующем году

    Внешняя политика
    23:29

    СМИ: РФ может согласиться на прекращение огня для референдума в Украине

    Другие страны
    23:07

    Еврокомиссия за год приняла рекордное число правовых актов

    Другие страны
    22:53

    Le Parisien: Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа

    Другие страны
    22:40

    Axios: Трамп и Зеленский встретятся в США после переговоров с европейскими лидерами

    Другие страны
    22:25

    Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

    Другие страны
    22:04
    Видео

    Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

    Экология
    21:32
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии награждения Детского фестиваля искусств

    Kультурная политика
    Лента новостей