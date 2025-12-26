Axios: Трамп и Зеленский встретятся в США после переговоров с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский намерены провести телефонную конференцию с участием европейских лидеров в субботу, 27 декабря.

Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на украинского чиновника.

На следующий день, 28 декабря, запланированы переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде.

"Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах", - говорится в материале. Автор статьи Барак Равид напомнил о словах Трампа, что тот встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что сделка близка.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год".