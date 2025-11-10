США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 22:17
США объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.
Как передает Report, об этом заявили в американском Министерстве финансов.
"США продолжат переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно заявлению, санкции приостановлены на 180 дней, однако ограничения в рамках "закона Цезаря" по Сирии продолжают действовать в отношении сделок с Россией и Ираном. Разрешена передача Дамаску американских товаров гражданского назначения, а также технологий и программного обеспечения.
США сохраняют санкции против экс-президента Сирии Башара Асада.
