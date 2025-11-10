Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 22:17
    США объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.

    Как передает Report, об этом заявили в американском Министерстве финансов.

    "США продолжат переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Согласно заявлению, санкции приостановлены на 180 дней, однако ограничения в рамках "закона Цезаря" по Сирии продолжают действовать в отношении сделок с Россией и Ираном. Разрешена передача Дамаску американских товаров гражданского назначения, а также технологий и программного обеспечения.

    США сохраняют санкции против экс-президента Сирии Башара Асада.

    Сирия США санкции
    ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları və ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşaldıb

