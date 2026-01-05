В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан Венесуэлы

В колумбийском пограничном департаменте Сесар начали подготовку к возможному массовому притоку граждан Венесуэлы.

Как передает со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил секретарь департамента Эдуардо Эскивель.

"С субботы мы развернули объединенный штаб управления с участием всех учреждений, управления здравоохранения департамента, а также органов здравоохранения приграничных муниципалитетов, и продолжаем его работу в воскресенье и понедельник", - сказал он.

Отмечается, что повышенное внимание уделено муниципалитетам Ла-Пас, Сан-Диего и Манауре, а также Агусин-Кодасси, Бесерриль и Чиригуана - все они находятся на границе с Венесуэлой.

По словам чиновника, власти сосредоточены на вопросах безопасности, поэтому в районах усилено присутствие армии и национальной полиции. Несмотря на то, что сейчас ситуация с миграцией остается стабильной, в департаменте запущены протоколы устранения рисков и оказания гуманитарной помощи.