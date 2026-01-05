Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 00:49
    Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

    Девять граждан Франции оказались среди 40 жертв пожара, произошедшего в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

    Как передает Report, об этом официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре сообщил в эфире телеканала LCI.

    "Девять погибших оказались французами. Больше не осталось пропавших без вести [граждан Франции], все они были опознаны среди жертв", - заявил он. Что касается пострадавших, то, согласно последним данным, среди них числятся 23 гражданина Франции.

