Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib
- 05 yanvar, 2026
- 00:51
İsveçrənin Krans-Montana kurortundakı barda baş verən yanğının 40 qurbanı arasında Fransanın doqquz vətəndaşı da var.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Paskal Konfavre LCI televiziyasında açıqlamasında bildirib.
"Qurbanlardan doqquzunun fransız olduğu müəyyən edilib. Artıq itkin düşmüş (Fransa vətəndaşı) yoxdur, onların hamısı qurbanlar arasında müəyyənləşdirilib", - o bildirib.
Yaralılara gəldikdə isə, son məlumatlara görə, onlar arasında Fransanın 23 vətəndaşı var.
