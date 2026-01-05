İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 00:51
    Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib

    İsveçrənin Krans-Montana kurortundakı barda baş verən yanğının 40 qurbanı arasında Fransanın doqquz vətəndaşı da var.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Paskal Konfavre LCI televiziyasında açıqlamasında bildirib.

    "Qurbanlardan doqquzunun fransız olduğu müəyyən edilib. Artıq itkin düşmüş (Fransa vətəndaşı) yoxdur, onların hamısı qurbanlar arasında müəyyənləşdirilib", - o bildirib.

    Yaralılara gəldikdə isə, son məlumatlara görə, onlar arasında Fransanın 23 vətəndaşı var.

    Fransa yanğın bar
    Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

    Son xəbərlər

    01:31

    KİV: Niger Beninin yüksək vəzifəli diplomatı ölkədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:59

    Macarıstan Aİ-nin Venesuela ilə bağlı bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    00:51

    Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:26

    Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:58

    "Mançester Siti" "Çelsi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    23:36

    Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir

    Digər ölkələr
    23:11

    Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır

    Digər ölkələr
    22:58

    İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib

    Futbol
    22:41

    KİV: Almaniya kəşfiyyatı Obama, Hillari Klinton və ABŞ hərbçilərinin telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti