АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина
- 05 января, 2026
- 01:25
Власти Нигера объявили персоной нон грата первого советника посольства Бенина Сейду Имурану и дали ему 48 часов, чтобы покинуть страну.
Как передает Report, об этом сообщило агентство АРА (Agence de Presse Africaine) со ссылкой на нигерский МИД.
В своем комментарии МИД отметил, что данная мера является ответной и основана на принципе взаимности. Несколькими днями ранее Бенин выслал работавших в посольстве Нигера представителя нигерской разведывательной службы и комиссара полиции. Бенинские власти, по информации АРА, заподозрили их в "подрывной деятельности".
Посольство Бенина в Нигере объявило, что с 5 января приостанавливает свою деятельность. В сообщении отмечается, что это произошло из-за "обстоятельств, не зависящих от дипмиссии".
Агентство отмечает, что взаимная высылка сотрудников посольств двух стран произошла на фоне публикаций в африканских СМИ неофициальных сообщений о возможной причастности Нигера к неудачной попытке государственного переворота в Бенине.