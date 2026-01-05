АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина

Власти Нигера объявили персоной нон грата первого советника посольства Бенина Сейду Имурану и дали ему 48 часов, чтобы покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщило агентство АРА (Agence de Presse Africaine) со ссылкой на нигерский МИД.

В своем комментарии МИД отметил, что данная мера является ответной и основана на принципе взаимности. Несколькими днями ранее Бенин выслал работавших в посольстве Нигера представителя нигерской разведывательной службы и комиссара полиции. Бенинские власти, по информации АРА, заподозрили их в "подрывной деятельности".

Посольство Бенина в Нигере объявило, что с 5 января приостанавливает свою деятельность. В сообщении отмечается, что это произошло из-за "обстоятельств, не зависящих от дипмиссии".

Агентство отмечает, что взаимная высылка сотрудников посольств двух стран произошла на фоне публикаций в африканских СМИ неофициальных сообщений о возможной причастности Нигера к неудачной попытке государственного переворота в Бенине.