Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

Фермеры Греции 3 января на общенациональном собрании своих представителей приняли решение усилить блокирование автомагистралей, включая объездные дороги, а также таможен на границах с соседними странами, требуя от правительства субсидий, а также отказа от подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его информации, фермеры, начавшие с 30 ноября блокировать тракторами и другой сельскохозяйственной техникой автодороги и пограничные таможни, на собрании в местечке Неа-Мальгара постановили усилить свои акции протеста после отмечаемого 6 января в Греции праздника Крещения. В четверг, 8 января, и пятницу, 9 января, фермеры перекроют тракторами и транспортными средствами автомобильную развязку в пункте Бралос, разрезав, по словам протестующих, Грецию надвое. Одновременно они продолжат блокирование развязок на общенациональной автодороге Афины - Салоники, шоссе "Эгнатия", Ионическом шоссе, автомагистралях близ города Сиатиста в области Западная Македония и на полуострове Пелопоннес. Продолжится также блокирование на таможенных пунктах Эвзони, Ники, Промахонас, Эксохи, Ормени и Кипи, а также на второстепенных дорогах во многих районах страны.

"В четверг и пятницу произойдет общее усиление нашей мобилизации, и у правительства будет возможность предложить решения, чтобы мы могли вступить в реальный диалог, - подчеркнул представитель блокпоста на автомагистрали E65 Костас Целлас. - Если они захотят, они могут пригласить нас завтра на искренний, содержательный диалог с предложениями, чтобы мы могли вернуться домой и раз и навсегда положить конец этой блокаде".