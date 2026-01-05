Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 02:19
    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Фермеры Греции 3 января на общенациональном собрании своих представителей приняли решение усилить блокирование автомагистралей, включая объездные дороги, а также таможен на границах с соседними странами, требуя от правительства субсидий, а также отказа от подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR.

    Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

    По его информации, фермеры, начавшие с 30 ноября блокировать тракторами и другой сельскохозяйственной техникой автодороги и пограничные таможни, на собрании в местечке Неа-Мальгара постановили усилить свои акции протеста после отмечаемого 6 января в Греции праздника Крещения. В четверг, 8 января, и пятницу, 9 января, фермеры перекроют тракторами и транспортными средствами автомобильную развязку в пункте Бралос, разрезав, по словам протестующих, Грецию надвое. Одновременно они продолжат блокирование развязок на общенациональной автодороге Афины - Салоники, шоссе "Эгнатия", Ионическом шоссе, автомагистралях близ города Сиатиста в области Западная Македония и на полуострове Пелопоннес. Продолжится также блокирование на таможенных пунктах Эвзони, Ники, Промахонас, Эксохи, Ормени и Кипи, а также на второстепенных дорогах во многих районах страны.

    "В четверг и пятницу произойдет общее усиление нашей мобилизации, и у правительства будет возможность предложить решения, чтобы мы могли вступить в реальный диалог, - подчеркнул представитель блокпоста на автомагистрали E65 Костас Целлас. - Если они захотят, они могут пригласить нас завтра на искренний, содержательный диалог с предложениями, чтобы мы могли вернуться домой и раз и навсегда положить конец этой блокаде".

    фермеры Греция MERCOSUR
    Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklər

    Последние новости

    02:47

    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В регионе
    02:19

    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Другие страны
    01:54

    КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

    Другие страны
    01:25

    АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина

    Другие страны
    00:50

    Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по Венесуэле

    Другие страны
    00:49

    Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

    Другие страны
    00:17

    Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

    Другие страны
    23:50

    "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    23:24

    Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуважении

    Другие страны
    Лента новостей