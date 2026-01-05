İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklər

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 02:28
    Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklər

    Yanvarın 3-də Yunanıstan fermerləri öz nümayəndələrinin ümummilli yığıncağında hökumətdən subsidiyalar tələb etməklə yanaşı, Aİ-nin MERCOSUR ölkələri ilə azad ticarət sazişini imzalamaqdan imtinasını tələb edərək, ətraf yollar da daxil olmaqla magistralların, eləcə də qonşu ölkələrlə sərhədlərdəki gömrük məntəqələrinin bloklanmasını gücləndirmək qərarına gəliblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ANA-MPA agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 30 noyabrda traktorlar və digər kənd təsərrüfatı texnikaları ilə magistral yolları və sərhəd gömrük məntəqələrini bağlamağa başlayan fermerlər Nea-Malqarada keçirilən görüşdə 6 yanvarda Yunanıstanda qeyd olunan Xaç suyuna salma bayramından sonra etirazlarını gücləndirmək qərarına gəliblər. Etirazçıların sözlərinə görə, yanvarın 8-də - cümə axşamı, 9 yanvar - cümə günləri fermerlər Bralos məntəqəsini traktorlar və nəqliyyat vasitələri ilə bağlayacaq, Yunanıstanı iki yerə böləcəklər.

    Onlar eyni vaxtda Afina-Saloniki magistral yolunda, Eqnatiya, İon magistral yollarında, Qərbi Makedoniyadakı Siatista yaxınlığındakı magistral yollarda və Peloponnes yarımadasında qovşaqları bağlamağa davam edəcəklər. Bloklanmalar həmçinin Evzoni, Niki, Promaxonas, Eksoxi, Ormeni və Kipi gömrük məntəqələrində, eləcə də ölkənin bir çox yerində ikinci dərəcəli yollarda davam edəcək.

    "Cümə axşamı və cümə günləri səfərbərliyimizdə ümumi artım olacaq və hökumətin real dialoqa girə bilməyimiz üçün həll yolları təklif etmək imkanı olacaq", - E65 blokpostunun nümayəndəsi Kostas Tsellas bildirib. "İstəsələr, sabah bizi təkliflərlə səmimi, mənalı dialoqa dəvət edə bilərlər ki, evə qayıdıb bu blokadaya birdəfəlik son qoyaq", - o deyib.

    Yunanıstan fermerlər yolların bağlanması
    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Son xəbərlər

    02:47

    Suriyadan Türkiyəyə gələn yük maşınında onlarla avtomat aşkarlanıb

    Region
    02:28

    Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklər

    Digər ölkələr
    01:57

    KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçirib

    Digər ölkələr
    01:31

    KİV: Niger Beninin yüksək vəzifəli diplomatını ölkədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:59

    Macarıstan Aİ-nin Venesuela ilə bağlı bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    00:51

    Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:26

    Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:58

    "Mançester Siti" "Çelsi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    23:36

    Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti