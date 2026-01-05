Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в штате Ассам на востоке Индии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 76 км к северо-востоку от города Гувахати с населением 899 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.