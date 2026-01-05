Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии
Другие страны
- 05 января, 2026
- 04:15
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в штате Ассам на востоке Индии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 76 км к северо-востоку от города Гувахати с населением 899 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии
