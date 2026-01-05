Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 04:15
    Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в штате Ассам на востоке Индии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр стихии находился в 76 км к северо-востоку от города Гувахати с населением 899 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

