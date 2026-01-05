Hindistanda 5,4 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 04:38
Hindistanın şərqindəki Assam ştatında 5,4 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi zəlzələ məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri 899 000 nəfər əhalisi olan Quvahati şəhərindən 76 km şimal-şərqdə, ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
