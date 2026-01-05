İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hindistanda 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 04:38
    Hindistanın şərqindəki Assam ştatında 5,4 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi zəlzələ məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri 899 000 nəfər əhalisi olan Quvahati şəhərindən 76 km şimal-şərqdə, ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

