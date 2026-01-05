В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов
В регионе
- 05 января, 2026
- 02:47
В районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции в топливном баке грузового автомобиля, въехавшего в страну с территории Сирии, были обнаружены десятки единиц автоматического оружия и магазинов.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и разведке Службы таможенной охраны Акчакале провели досмотр грузовика, прибывшего из Сирии.
В ходе проверки в топливном баке автомобиля были обнаружены и изъяты 51 автомат и 41 магазин.
Водитель грузовика, А.Б., задержан. По факту ведется расследование.
В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов
