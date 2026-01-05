Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 02:47
    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В районе Акчакале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции в топливном баке грузового автомобиля, въехавшего в страну с территории Сирии, были обнаружены десятки единиц автоматического оружия и магазинов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и разведке Службы таможенной охраны Акчакале провели досмотр грузовика, прибывшего из Сирии.

    В ходе проверки в топливном баке автомобиля были обнаружены и изъяты 51 автомат и 41 магазин.

    Водитель грузовика, А.Б., задержан. По факту ведется расследование.

    Турция оружие контрабанда
    Suriyadan Türkiyəyə gələn yük maşınında onlarla avtomat aşkarlanıb

    Последние новости

    02:47

    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В регионе
    02:19

    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Другие страны
    01:54

    КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

    Другие страны
    01:25

    АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата Бенина

    Другие страны
    00:50

    Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по Венесуэле

    Другие страны
    00:49

    Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

    Другие страны
    00:17

    Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

    Другие страны
    23:50

    "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    23:24

    Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуважении

    Другие страны
    Лента новостей