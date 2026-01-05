Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 03:58
    Цена нефти марки Brent в начале торгов достигла $60 за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE в начале новой торговой недели снижалась на 1,32%, до $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года на фоне удара США по Венесуэле.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 03:00 по бакинскому времени, стоимость Brent снижалась на 1,32%, до $60 за баррель.

    К 03:05 по бакинскому времени фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $60,54 за баррель (-0,35%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года снижался на 0,45%, до $57,06 за баррель.

