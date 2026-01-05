İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Brent" neftin qiyməti 60 dollar olub

    Energetika
    • 05 yanvar, 2026
    • 04:16
    Brent neftin qiyməti 60 dollar olub

    Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin mart ayı üçün "Brent" markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti yeni ticarət həftəsinin əvvəlində 1,32 % düşərək, ABŞ-nin Venesuelaya hərbi hücumu fonunda 19 dekabr 2025-ci ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 60 dollar olub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 03:00-a olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 1,32 % azalaraq, bir barel üçün 60 dollar təşkil edib.

    Bakı vaxtı ilə saat 03:05-ə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti enişi yavaşlayıb və bir barel üçün 60,54 dollara (-0,35 %) satılıb, WTI markalı neftin 2026-cı ilin fevral ayı üçün fyuçersləri isə 0,45 % azalaraq bir barel üçün 57,06 dollara çatıb.

    "Brent" markalı neft fyuçers Birja
