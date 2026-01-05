"Brent" neftin qiyməti 60 dollar olub
Energetika
- 05 yanvar, 2026
- 04:16
Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin mart ayı üçün "Brent" markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti yeni ticarət həftəsinin əvvəlində 1,32 % düşərək, ABŞ-nin Venesuelaya hərbi hücumu fonunda 19 dekabr 2025-ci ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 60 dollar olub.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 03:00-a olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 1,32 % azalaraq, bir barel üçün 60 dollar təşkil edib.
Bakı vaxtı ilə saat 03:05-ə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti enişi yavaşlayıb və bir barel üçün 60,54 dollara (-0,35 %) satılıb, WTI markalı neftin 2026-cı ilin fevral ayı üçün fyuçersləri isə 0,45 % azalaraq bir barel üçün 57,06 dollara çatıb.
Son xəbərlər
04:16
"Brent" neftin qiyməti 60 dollar olubEnergetika
03:52
İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın üzvünü zərərsizləşdiribDigər ölkələr
03:27
Kolumbiya Venesuela vətəndaşlarının kütləvi axınına hazırlıq görürDigər ölkələr
02:47
Suriyadan Türkiyəyə gələn yük maşınında onlarla avtomat aşkarlanıbRegion
02:28
Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklərDigər ölkələr
01:57
KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçiribDigər ölkələr
01:31
KİV: Niger Beninin yüksək vəzifəli diplomatını ölkədən çıxarıbDigər ölkələr
00:59
Macarıstan Aİ-nin Venesuela ilə bağlı bəyanatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
00:51